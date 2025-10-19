第21回中国国際消防設備技術交流展示会がこのほど、北京で開催された。今回の展示会では、消防・救助の産業チェーン全体をカバーする製品が出展され、建築物および森林・草地の防火、火災監視・早期警報、スマート消防安全管理など、消防・救助の各シーンに対応した世界最新の製品・技術が一堂に披露された。高層ビルの火災対応は長年にわたり消防救助の難題とされてきたが、今回の展示会には中国が独自開発した世界初の100メート