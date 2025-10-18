新幹線」の車内では、さまざまな人が乗り合わせるだけに、お互いに配慮することが重要だ。しかしながら、他人の“マナー違反”が目につくこともあるかもしれない。注意したくもなるが、相手が逆上してしまう可能性もあるため、その判断は難しいところである。◆公共交通機関では静かに過ごすのがマナー新幹線の車内では静かに過ごしたい人が大半。ミズノミカさん（仮名）がこう話す。「リモートワークの普及でオンライン会議が