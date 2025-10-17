2025年10月16日、中国のポータルサイト・捜狐に中国の「ウルトラマン」の版権問題が再び波紋を呼んでいるとした記事が掲載された。記事はまず、「中国のネット掲示板・百度貼吧を見ていた多くの人は、『権利保護速報』という投稿が大量に拡散されているのを目にしただろう。内容は中国における『ウルトラマン』の版権をめぐる一連の経緯についてである。日本では『ウルトラマン』の権利は円谷プロダクションに属しているが、