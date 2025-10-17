◇パ・リーグCSファイナルステージ第3戦ソフトバンク０―６日本ハム（2025年10月17日みずほペイペイD）ソフトバンクのクライマックスシリーズ（CS）の日本ハム戦連勝が「6」で止まった。ファイナルステージに連勝スタート。日本シリーズ進出に王手をかけて臨んだ第3戦は今季12勝の上沢を先発マウンドに送ったが、レイエス、山県に一発を浴びるなど失点を重ね、7回途中2死満塁で降板。2番手も打たれ、失点は「6」となった