日本プロ野球選手会が発表日本プロ野球選手会は27日、2026年度の年俸調査結果（支配下公示選手713名対象）を公開した。球界全体の平均年俸は前年比6.3％増の5216万円となり、球団別ではソフトバンクが平均8706万円でトップだった。球団別平均年俸の1位は、昨年の日本シリーズ王者のソフトバンク。ポジション別では外野手の平均が2億2956万円となり、近藤健介や柳田悠岐らスター選手が押し上げた格好だ。ソフトバンクに次ぐ2