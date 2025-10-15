¥µ¥à¡¦¥é¥¤¥ß´ÆÆÄ¤ÎºÇ¿·ºî¡ØSend Help¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¤¬¡¢¡ØHELP¡¿Éü½²Åç¡Ù¤ÎË®Âê¤Ç2026Ç¯1·î30Æü¤ËÆüËÜ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£¤¢¤ï¤»¤ÆÆÃÊó±ÇÁü¤È¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ »²¹Í¡§¡Ø¥É¥¯¥¿ー¡¦¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¡¿¥Þ¥ë¥Á¥Ðー¥¹¡¦¥ª¥Ö¡¦¥Þ¥Ã¥É¥Í¥¹¡Ù¤Ë¤ß¤ë¥µ¥à¡¦¥é¥¤¥ß¤Îºî²ÈÀ­ ¡Ø¥É¥¯¥¿ー¡¦¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¡¿¥Þ¥ë¥Á¥Ðー¥¹¡¦¥ª¥Ö¡¦¥Þ¥Ã¥É¥Í¥¹¡Ù¤ä¡Ø¥¹¥Ñ¥¤¥Àー¥Þ¥ó¡Ù¥·¥êー¥º¤Ê¤É¤Î¥Òー¥íー±Ç²è