¡¡¥µ¥à¡¦¥é¥¤¥ß´ÆÆÄ¤ÎºÇ¿·ºî¡ØSend Help¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¤¬¡¢¡ØHELP¡¿Éü½²Åç¡Ù¤ÎË®Âê¤Ç2026Ç¯1·î30Æü¤ËÆüËÜ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£¤¢¤ï¤»¤ÆÆÃÊó±ÇÁü¤È¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
»²¹Í¡§¡Ø¥É¥¯¥¿ー¡¦¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¡¿¥Þ¥ë¥Á¥Ðー¥¹¡¦¥ª¥Ö¡¦¥Þ¥Ã¥É¥Í¥¹¡Ù¤Ë¤ß¤ë¥µ¥à¡¦¥é¥¤¥ß¤Îºî²ÈÀ
¡¡¡Ø¥É¥¯¥¿ー¡¦¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¡¿¥Þ¥ë¥Á¥Ðー¥¹¡¦¥ª¥Ö¡¦¥Þ¥Ã¥É¥Í¥¹¡Ù¤ä¡Ø¥¹¥Ñ¥¤¥Àー¥Þ¥ó¡Ù¥·¥êー¥º¤Ê¤É¤Î¥Òー¥íー±Ç²è¤ä¡¢¡Ø»àÎî¤Î¤Ï¤é¤ï¤¿¡Ù¥·¥êー¥º¤Ê¤É¤Î¥Û¥éー±Ç²è¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¥é¥¤¥ß¤ÎºÇ¿·ºî¤È¤Ê¤ëËÜºî¤Ï¡¢¡ÈÆ¨¤²¾ì¤Î¤Ê¤¤Ìµ¿ÍÅç¡É¤Ç¿Í´Ö¤Î¶¸µ¤¤ÈÉü½²¿´¤òßÕ¤ê½Ð¤¹¡ÈÉü½²¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡É¡£
¡¡ÉñÂæ¤Ï¡ÈÌµ¿ÍÅç¡É¡£²ñ¼Ò°÷¤Î¥ê¥ó¥À¡Ê¥ì¥¤¥Á¥§¥ë¡¦¥Þ¥¯¥¢¥À¥à¥¹¡Ë¤Ï¡¢Æü¡¹¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤ò·«¤êÊÖ¤¹¾å»Ê¥Ö¥é¥Ã¥É¥êー¡Ê¥Ç¥£¥é¥ó¡¦¥ª¥Ö¥é¥¤¥¨¥ó¡Ë¤Î²¼¤ÇÝµ¶þ¤È¤·¤¿Æü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤¢¤ëÆü¡¢½ÐÄ¥¤Î¤¿¤á¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤ÀÈô¹Ôµ¡¤¬ÄÆÍî¤·¡¢ÌÜ¤ò³Ð¤Þ¤¹¤È¡¢¤½¤³¤Ï¸«ÅÏ¤¹¸Â¤ê¤Î¸ÉÅç¡£À¸¤»Ä¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤è¤ê¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂç·ù¤¤¤Ê¾å»Ê¤È¼«Ê¬¤Î2¿Í¤À¤±¤À¤Ã¤¿――¡£²ø²æ¤ÇÆ°¤±¤Ê¤¤¥Ö¥é¥Ã¥É¥êー¡£¥ê¥ó¥À¤Ï»ý¤ÁÁ°¤Î¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥¹¥¥ë¤Ç¿©ÎÁ¤ò³ÎÊÝ¤·¡¢²Ð¤òµ¯¤³¤·¡¢¾õ¶·¤ÎÎ©¤ÆÄ¾¤·¤ò¿Þ¤ë¤¬¡¢¼¡Âè¤Ë2¿Í¤Î¡ÈÎÏ´Ø·¸¡É¤¬µÕÅ¾¤·»Ï¤á¤ë¡£¡ÖËº¤ì¤ë¤Ê¥Ü¥¹¤Ï»ä¤À¡¢»ä¤Î¤¿¤á¤ËÆ¯¤±¡×¤ÈÌµ¿ÍÅç¤Ç¤â¤¤¤Ð¤ê»¶¤é¤¹¥Ö¥é¥Ã¥É¥êー¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¤â¤¦¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤è¡×¤È¥Ð¥Ã¥µ¥êÀÚ¤ê¼Î¤Æ¤ë¥ê¥ó¥À¡£¤ä¤¬¤ÆÈà½÷¤ÎÃæ¤ËÍÞ¤¨¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÅÜ¤ê¤ÈÉü½²¿´¤¬¡¢ÀÅ¤«¤Ë¡¢¤·¤«¤·³Î¼Â¤ËËÄ¤ì¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡²ñ¼Ò°÷¤Î¥ê¥ó¥À¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ø¥¢¥Ð¥¦¥È¡¦¥¿¥¤¥à～°¦¤ª¤·¤¤»þ´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ～¡Ù¤ä¡Ø¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È À¤µª¤Î¥¹¥¯ー¥×¡Ù¤Ç¥¢¥«¥Ç¥ßー¾Þ½õ±é½÷Í¥¾Þ¤Ë¥Î¥ß¥Íー¥È¤µ¤ì¤¿¥ì¥¤¥Á¥§¥ë¡¦¥Þ¥¯¥¢¥À¥à¥¹¡£°ìÊý¡¢¥ê¥ó¥À¤òÄÉ¤¤µÍ¤á¤ë¥Ñ¥ï¥Ï¥é¾å»Ê¥Ö¥é¥Ã¥É¥êー¤ò¡¢¡Ø¥á¥¤¥º¡¦¥é¥ó¥Êー¡Ù¥·¥êー¥º¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥Ç¥£¥é¥ó¡¦¥ª¥Ö¥é¥¤¥¨¥ó¤¬±é¤¸¤ë¡£²»³Ú¤Ï¡¢¥é¥¤¥ßºîÉÊ¤Î¾ïÏ¢¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ø¥Ê¥¤¥È¥á¥¢ー¡¦¥Ó¥Õ¥©¥¢¡¦¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡Ù¤ä¡Ø¥°¥Ã¥É¡¦¥¦¥£¥ë¡¦¥Ï¥ó¥Æ¥£¥ó¥°¡¿Î¹Î©¤Á¡Ù¤Ê¤É¤Î¥À¥Ëー¡¦¥¨¥ë¥Õ¥Þ¥ó¤¬Ã´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÀèÆü¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Æ¥¹¥È¥¹¥¯¥êー¥Ë¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥µ¥à¡¦¥é¥¤¥ß¤Ë¤·¤«µö¤µ¤ì¤Ê¤¤¥é¥¹¥È¡×¡Ö¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÎ¢ÀÚ¤ë²÷´¶¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿ËÜºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥é¥¤¥ß¤Ï¡Ö¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤¬¶Ë¸Â¾õÂÖ¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ëÊª¸ì¤ò¤¤¤Ä¤â°¦¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÊª¸ì¤Ç¤ÏÎÏ´Ø·¸¤ÎÊÑ²½¤¬¼¡¡¹¤È¾õ¶·¤ò¥¨¥¹¥«¥ìー¥È¤µ¤»¡¢Í½ÁÛ³°¤ÎÅ¸³«¤È¥¹¥ê¥ë¤ËËþ¤Á¤¿¥É¥é¥Þ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿ÆÃÊó±ÇÁü¤Ë¤Ï¡¢¥Þ¥¯¥¢¥À¥à¥¹±é¤¸¤ë¥ê¥ó¥À¤¬Æü¾ïÅª¤Ë¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ç°µÎÏ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤«¤é°ìÅ¾¡¢¥ª¥Ö¥é¥¤¥¨¥ó¤¬±é¤¸¤ë¾å»Ê¥Ö¥é¥Ã¥É¥êー¤ÈÌµ¿ÍÅç¤ËÉºÎ®¤·¡¢2¿Í¤Î¥Ñ¥ïー¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬Êø²õ¤·¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤¬±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥É±Ç²èÉô¡Ë