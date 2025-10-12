神奈川・川崎市長選に立候補した宮部龍彦氏に「落選運動」が…なぜ？カナロコ by 神奈川新聞

神奈川・川崎市長選に立候補した宮部龍彦氏に「落選運動」が…なぜ？

  • 川崎市長選に立候補した宮部龍彦氏について、カナロコが報じた
  • 12日の街頭演説で在日コリアンへの差別を煽るデマを並べ立てたという
  • 有志の市民が投票しないよう落選運動に取り組み、道行く人々に注意喚起した
