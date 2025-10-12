ニューストップ > 国内ニュース > 政治ニュース > 神奈川・川崎市長選に立候補した宮部龍彦氏に「落選運動」が…なぜ？ 川崎市 神奈川県 政治家の不適切発言 時事ニュース カナロコ by 神奈川新聞 神奈川・川崎市長選に立候補した宮部龍彦氏に「落選運動」が…なぜ？ 2025年10月12日 23時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 川崎市長選に立候補した宮部龍彦氏について、カナロコが報じた 12日の街頭演説で在日コリアンへの差別を煽るデマを並べ立てたという 有志の市民が投票しないよう落選運動に取り組み、道行く人々に注意喚起した 記事を読む おすすめ記事 高市総裁が萩生田氏を「傷もの」と紹介…自民党執行部が野党各党に挨拶回り 2025年10月8日 17時52分 倉田真由美氏「支持率下げてやる」騒動で報道に不信感「公平性を求めても実現は不可能」 2025年10月9日 11時22分 公明・斉藤代表 首班指名選挙の決選投票で投票先は？「野党の候補の名前を書くというのは…」 2025年10月12日 15時23分 【独自】前橋市長13日対話集会へ ラブホ問題、支援者が主催 2025年10月12日 17時56分 杉村太蔵氏が連立解消に持論 公明党は「歴史認識や言動、麻生副総裁に対するアレルギーが」 2025年10月12日 11時7分