栃木県上三川町上神主の会社役員男性（６８）宅に複数人が押し入り、親子３人が死傷した事件で、県警は１７日までに、指示役とされる男女２人と実行役とされる少年４人を強盗殺人容疑で逮捕した。実行役とされる４人はいずれも１６歳の男子高校生で、近隣住民からは、驚きや怒りの声が上がった。この事件では、男性の妻・富山英子さん（６９）が殺害された。富山さんには、胸などに殴られたり刺されたりした傷が２０か所以上あ