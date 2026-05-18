栃木県上三川町の強盗殺人事件で、実行役の少年の1人が犯行後に逃走車両に乗れず、ヒッチハイクなどで逃走していたことが分かりました。【映像】現場の様子神奈川県相模原市と川崎市の16歳の少年4人は、14日、仲間と共謀して上三川町の住宅に押し入り富山英子さん（69）を殺害した強盗殺人の疑いが持たれています。事件の30分後に近くで確保された少年は、「ほかの仲間は車で逃げた」と話していましたが、その後の捜査関係者