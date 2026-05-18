栃木・上三川（かみのかわ）町の住宅で住人の女性が殺害された事件で、逮捕された少年のうち、一部が「夫婦に頼まれてやった」と供述していることがわかりました。下野署から、フジテレビ社会部・八重澤亜有美記者がお伝えします。少年が移動に使った白い高級外車は、夫婦から渡された可能性があることがわかりました。竹前海斗容疑者（28）と妻の美結容疑者（25）、16歳の少年4人らは5月14日、栃木・上三川町の住宅で住人の富山英