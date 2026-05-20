サクラクレパスは、6月下旬から空想街雑貨店 雑貨商品（クーピーペンシル18色セット・アーチ消しゴム・ブックカバー・リングノート・ブック付箋・メモパッド・フレークシール・クリアシール）を数量限定で販売開始する。「空想街雑貨店」とは、“大人も持ち歩けるファンタジー雑貨”をコンセプトに、空想の街をテーマにしたレトロであたたかみのある水彩画の雑貨ブランド。昨年に続き、今年は空想街雑貨店のデザインを採用したクー