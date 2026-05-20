母娘が血を流して死亡一体何があった？最新情報と専門家の見立て 19日、兵庫県たつの市の住宅で、住人の田中澄恵さん（74）と次女の千尋さん（52）が血を流して倒れているのが見つかり、現場で死亡が確認されました。 【写真を見る】住人の母娘が死亡した民家ブルーシートが張られる（兵庫・たつの市） 捜査関係者によりますと、2人の遺体の上半身にはそれぞれ複数の刺し傷がありましたが、現場から凶器は