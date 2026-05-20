プロ野球・阪神タイガースの公式戦のチケットをネットオークションで転売したとして、大阪市の41歳の男が逮捕されました。 阪神戦のチケットをめぐり、男は少なくとも約100件の転売に及び、約200万円を売り上げていたとみられています。 ■山科警察署がサイバーパトロールで覚知 京都府警山科署が5月20日、チケット不正転売禁止法違反の疑いで逮捕したのは、大阪市淀川区に住むアルバイトの男（41）で