神奈川県警川崎臨港署は18日、男女トラブルの通報を受け自宅に臨場した警察官に包丁を向けるなどしたとして、公務執行妨害の疑いで、川崎市の市消防局職員前田尚也容疑者（34）を現行犯逮捕した。容疑を否認している。署によると、容疑者は当時酒に酔っていた。逮捕容疑は17日午後11時半ごろ〜翌18日午前1時55分ごろ、自宅で警察官に対し刃渡り約17センチの包丁を向けたり、コップを投げたりして公務の執行を妨害した疑い。