栃木県上三川町の住宅で住人の女性が殺害された事件で、逮捕された少年のうち一部が「夫婦に頼まれてやった」と供述していることがわかりました。八重沢亜有美記者：けさ送検された、指示役とみられる男ですが、フードをかぶっていて、その表情を確認することはできませんでした。竹前海斗容疑者（28）と妻の美結容疑者（25）、16歳の少年4人らは5月14日、栃木県上三川町の住宅で住人の富山英子さんの胸を刺すなどして殺害した疑い