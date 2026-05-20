日本代表の長谷部誠コーチが20日、北中米ワールドカップを控えて報道陣の取材に応じた。長谷部コーチは今年1月以降、所属先のフランクフルトの指導から一時的に離れ、日本代表活動に専念中。その間はW杯メンバー選考の最前線となる欧州を拠点に視察活動に走り回っていたという。長谷部コーチは2024年5月の現役引退後、フランクフルトのU21チームで指導者キャリアをスタートし、同年9月からは日本代表のコーチングスタッフを兼