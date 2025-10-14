放送まであとひと月余りとなったNHK紅白歌合戦。「放送100年」を迎える節目の年の目玉出演候補は誰か。【前編】では、この5月に活動再開を発表した「嵐」と、永遠のライバル、松田聖子＆中森明菜のW出演がNHK側の“狙い”であることを記した。【後編】では、その聖子と、ここに来て目玉のひとつとなった女性グループの出場の可能性について記す。＊＊＊【写真を見る】まるでスクールメイツ！？3人ともまだ幼い顔立ちのPerfum