人口減少、高齢化が進む山形県内で影響が顕著に表れているのが「農業」です。この農業の世界に新たに飛び込んだ男性がいます。ＳＮＳを駆使しながら活動する姿を取材しました。 【写真を見る】「SNSは持たざる者の最強ツール」ネットで話題のコメ農家「米利休」東大卒業の農家の戦略SNSを駆使し農業の未来を耕す男性の素顔（山形） 川西町で農家を営む笹木廉さんです。去年から祖父と共に農業を始め”米利休”（こめのり