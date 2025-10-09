全国的に課題となっているのが物流業界のドライバー不足です。長時間労働や高齢化などさまざまな原因があるなか、ドライバーの魅力を感じてもらおうという企業説明会が倉敷市で開かれました。 【写真を見る】物流業界のドライバー不足解消をハローワークと運輸会社が企業説明会「物流が止まると社会が止まる」【岡山】 （日の出運輸西日本倉敷食品事業所守廣将史さん）「物流が止まると社会が