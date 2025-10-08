ミライースGRスポーツのレース仕様に試乗した山本氏東京オートサロン2025で注目を集めた、ダイハツのミライースGRスポーツコンセプト。まだ市販前のこのクルマを、自動車研究家の山本シンヤ氏が10時間耐久レースで乗った！認証不正を経て再出発したダイハツがモータースポーツの現場で汗を流す。熱き〓軽〓の鼓動を、現場で体感！【写真】10時間耐久レースの様子＊＊＊■ダイハツが取り組むモータースポーツ活動――今年1月