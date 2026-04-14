高校生と中学生の姉妹が軽自動車にはねられた事故で逮捕された男が、事故の直前に車や道路標識に相次いで衝突していたことがわかりました。 １２日午前１１時ごろ、広島市安佐南区八木の信号のない横断歩道で、高校生と中学生の姉妹が軽自動車にはねられ、姉が一時重体になり、妹は左足を骨折しました。 警察の調べに対し軽自動車を運転していた７６歳の男は「ブレーキとアクセルを踏み間違えた」と話しています。 そ