韓国で4月8日から全国の公営駐車場で「乗用車5部制」が実施されたが、各駐車場の実施状況の事前確認が困難を極め、現場で政策に対する不満が高まっている。あまりに例外規定が多いことから、制度の実効性を疑問視する声も上がっている。【画像】防犯カメラが捉えた！韓国マンション駐車場“社長”と“強盗犯”の緊迫追走劇中東情勢の不安で原油関連の資源安保危機警報が「注意」段階に引き上げられたことを受け、韓国政府はエネル