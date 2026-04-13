4月12日、広島市内の交差点で軽自動車にはねられ、重体となっていた女子高校生の意識が回復したということです。事故があったのは、広島市安佐南区八木の信号のない交差点です。警察と消防によると、12日午前11時前、軽自動車が横断歩道を渡っていた高校生と中学生の姉妹をはねました。2人は病院に搬送され、中学生の妹が骨折などの重傷、高校生の姉が一時重体となっていましたが、意識が回復したということです。警察は、軽