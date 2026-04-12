この記事をまとめると ■コンセプトカーとして形が変形するクルマが過去に発表されている ■実際にボディの形状が変わるクルマがこれまでに市販されている ■軽微な変更であれば構造変更が不要なのでその範囲の変形なら問題ない場合が多い 形が変わるクルマは法規上乗っても大丈夫？ クルマの形が変わる……というモデルはコンセプトカーで見かけることがあります。このような可変式のクルマは合法なのでしょうか。今回は、クル