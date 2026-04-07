2026年3月と2025年度の販売台数ランキングを発表！ 日本自動車販売協会連合会（自販連）と全国軽自動車協会連合会（全軽自協）は、2026年3月の車名別販売台数ランキングならびに2025年度（2025年4月から2026年3月）の年間販売台数を発表しました。3月は年度末の決算期ということもあり全体的に販売台数が伸びるなか、年度としてはどのモデルが支持を集めたのでしょうか。【画像】マジでカッコイイ！ これが今超人気の「最新乗