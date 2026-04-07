2026年3月期および2025年度における軽自動車新車販売の車名別ランキング全国軽自動車協会連合会は、2026年3月期および2025年度（2025年4月〜2026年3月）における軽自動車新車販売の車名別ランキングを発表した。【画像】ホンダNボックス・カスタムに登場した、内外装を質感の高いブラックアクセントで仕立てた『ブラックスタイル』全16枚2026年3月期軽自動車通称名別新車販売トップ101位ホンダNボックス：2万1342台2位スズ