12日午前、広島市安佐南区で軽自動車が横断歩道を渡っていた10代の姉妹をはね、1人が重体となっています。事故があったのは、広島市安佐南区八木の信号のない交差点です。警察と消防によると、午前11時前、軽自動車が、横断歩道を渡っていた高校生と中学生の姉妹をはねました。2人は広島市内の病院に搬送され、高校生の姉が重体、中学生の妹も、左足の骨を折るなどの重傷です。警察は、軽自動車を運転していた76歳の無職の男を、過