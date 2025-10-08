日本サッカー界に大激震だ。日本サッカー協会（ＪＦＡ）は７日、影山雅永技術委員長（５８）の契約解除を発表。パリ行きの航空機内で、児童ポルノ画像を閲覧したとしてフランスのシャルル・ドゴール空港到着時に逮捕された。現地メディアによると、すでに裁判も行われ、執行猶予付き禁錮１年６月と罰金５０００ユーロ（約８８万円）の判決を受けた。日本代表の強化などを担当する現場トップの電撃逮捕に、今後の各方面への影響拡