前節のフェイエノールト戦にて右太もも裏を負傷した日本代表DF冨安健洋だが、その負傷状況は深刻なものではないようだ。アヤックスに所属する冨安は、22日に行われたエールディヴィジ第28節のフェイエノールト戦に先発出場を果たした。だが73分に右太もも裏付近を気にしながらピッチに座り込み、そのまま途中交代となってしまった。冨安は19日のメンバー発表で1年9か月ぶりとなる代表復帰を果たし、今回の欧州遠征で久々に代表でプ