王座奪還へ。オーストラリアで開催されている女子アジアカップで、ニルス・ニールセン監督が率いる日本女子代表は、現地３月４日にグループステージ初戦でチャイニーズ・タイペイと対戦する。この大会に挑むメンバーは26人。内訳は海外組が22人、国内組が４人。日本サッカー協会（JFA）の公式SNSが、３日に「なでしこジャパンの所属クラブマップ」を公開した。最多はイングランド勢の16人で、ヨーロッパではドイツ勢が２人、