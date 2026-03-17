日本サッカー協会（JFA）は17日、AFC U20女子アジアカップ2026（3／23〜4／19）に臨むU−20日本女子代表を発表した。2026年4月1日から同18日の期間で実施される今大会は、2026 FIFA U−20女子ワールドカップ出場権も懸かる重要な大会。日本は2019年に同じくタイで開催された第10回大会以来、通算7度目の優勝を目指す。井尻明監督は今大会に向けて23名を招集。10番を背負うフェイエノールトのFW板村真央が唯一の海外組となり