ニューストップ > ライフ総合ニュース > いまや大人気のプロテインに「潜んでいるリスク」体を蝕むトリガーに… プロテイン 食生活 美容 筋トレ ダイエット 健康トリビア 日刊SPA! いまや大人気のプロテインに「潜んでいるリスク」体を蝕むトリガーに？ 2025年10月7日 8時52分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと プロテインを飲んで体調不良に悩まされる人も少なくない タンパク質を過剰摂取すると「分解、排出するのに腎臓を酷使する」と識者 負担は肝臓にも及び、高アンモニア血症などを引き起こす危険性も孕むとした 記事を読む