（NY時間13:26）（日本時間02:26） チポトレ＜CMG＞33.86（+0.87+2.62%） メキシコ料理のファストフードを手掛けるチポトレ・メキシカン・グリル＜CMG＞が上昇。前日引け後に１－３月期決算（第１四半期）を発表し、既存店売上高が予想外の増収となった。１株利益、売上高は予想範囲内となっている。人気メニュー「チキン・アル・パストール」や追加のプロテイン注文が寄与し、注文数が増加した