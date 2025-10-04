自民党の高市新総裁は就任会見を開き、連立政権の拡大について「基本的な考え方の合う政党とそういう形が作れると嬉しい」と意欲を示しました。【写真を見る】【速報】自民党・高市新総裁が連立政権の拡大に意欲「そういう形が作れると嬉しい」 就任会見で言及自公連立も強調の上で自民党・高市早苗新総裁「基本的な考え方の合う政党、特に自民党の党是であります。日本国憲法の改正もあります。お互い納得できたら、そうい