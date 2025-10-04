実業家の西村博之（ひろゆき）氏（48）が4日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。妻でWebディレクターの西村ゆかさんとのやりとりが注目を集めいてる。「おいらを褒めてくる人を敵と認定する理由」と書き出した、ひろゆき氏。「1褒めて気分を良くして、何かを奪おうとしてる、2褒めるくらいで気分が良くなるアホだと思ってる」と説明し、「安易な方法論しか知らず、人を見抜く能力が低いので、関わっても時間の無駄」と