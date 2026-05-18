5月21日から、民事訴訟の手続きが全面IT化される。裁判に関連する各種書面がオンラインでやりとりできるようになるが、海外ではすでに裁判にAIを導入している例もある。弁護士の世界でも、AI活用で効率化を進める流れがある中、IT化やAI化によって、どのような弊害があるのか。『ABEMA Prime』では、法律・技術の面から有識者が議論した。【映像】AI裁判官は可能？専門家の見解は■民事訴訟のIT化で件数が激増？2ちゃんねる創