2021年12月に35歳で亡くなった女優・神田沙也加さんの公式Instagramが、10月2日、更新された。前日の1日に迎えた39回めの誕生日への祝福コメントに対し、事務所名義で感謝の言葉が投稿されたのだ。《神田沙也加の39歳を祝うお言葉をいただき、ありがとうございます。たくさんの皆様がお祝いしてくださり、神田が生きてきた証が残っていることを改めて実感いたしました。きっと神田も遠い空の彼方で喜んでいると思います》Xでも