2021年12月に35歳で亡くなった女優・神田沙也加さんの公式Instagramが、10月2日、更新された。前日の1日に迎えた39回めの誕生日への祝福コメントに対し、事務所名義で感謝の言葉が投稿されたのだ。

《神田沙也加の39歳を祝うお言葉をいただき、ありがとうございます。たくさんの皆様がお祝いしてくださり、神田が生きてきた証が残っていることを改めて実感いたしました。きっと神田も遠い空の彼方で喜んでいると思います》

Xでも同様の画像がポストされ、やはり祝福コメントが殺到。しかし、コメントのなかにはこんなものも……。

《神田沙也加さん誕生日やったんか、、、と思ってたら前山のめちゃくちゃ腹立つ顔面を思い出してガチ鬱》

「前山」とは、神田さんが亡くなる前、恋人関係にあったとされる前山剛久のことと思われる。前山は9月29日、自身のInstagramを更新。《ファンクラブ用の撮影してきました》として、ウインクしながら両手で頭を押さえた宣材写真をアップしていた。芸能活動はほとんどしていないが、自身のファンクラブだけは運営している様子だ。

「神田さんが亡くなる直前、暴言を吐くなどして追い詰めたことを『週刊文春』が報じたことで、前山さんは2022年6月に事務所を退所、芸能界を引退しました。

2024年8月には『週刊女性』のインタビューに登場し、舞台での俳優復帰を宣言しました。しかし、世間から批判が殺到し、共演者の降板もあって公演そのものが開催されず、結局、いまも本格復帰は実現していません」（芸能記者）

月額1080円のファンクラブと、グッズ販売がメインの収入源のようだが、いまもInstagramの投稿には数百件の「いいね」がついており、ファンがいないわけではなさそうだ。とはいえ、Xではいまも「許せない」という声が多い。過激な文言で怒りを表明する人も見られ、芸能界復帰は相当に困難とみられる。

「ファンクラブ会員向けのブログでは、10月1日の神田さんの誕生日には《1on1申込開始!》と、ファンとの1対1のミーティングを宣伝していました。

いまも応援してくれるファンを大事にするのはわかりますし、神田さんに関して言及すれば確実に炎上するので触れないのも理解できますが、同じ日というのは“悪手”と感じるファンも多いでしょう」（同前）

せめて日にちをずらすなど、多少でも配慮を見せれば炎上は減らせたのではないか――。

【日本いのちの電話】

ナビダイヤル 0570-783-556（午前10時〜午後10時）

フリーダイヤル 0120-783-556（午後4時〜午後9時、毎月10日は午前8時〜翌日午前8時）