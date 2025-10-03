お笑いトリオ「ジャングルポケット」の元メンバーである斉藤慎二（42）が、9月30日に自身が運営に携わるバームクーヘン店「バームSAITOU」のInstagramを更新。クリーニング店の前で撮影したリール動画を投稿したのだが、動画内で飛ばした“あるジョーク”が物議を醸している。斉藤といえば、昨年7月にロケバス内で20代女性に性的暴行を加えたとして、同年10月に書類送検された。事件が明るみに出たことで、吉本興業は斉藤との契約