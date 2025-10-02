創業94年の老舗・紙製品メーカー山櫻の社長に市瀬豊和氏が就任したのは2004年、41歳の時だ。カリスマ創業者だった祖父が66年間も社長に君臨し、ワンマン体制となっていた会社の改革に乗り出した。またデジタル化がまったく進んでいなかった古い体質を改め、IT化・デジタル化を推進、環境に配慮したエシカル製品の企画・販売にも注力するなど会社を大きく変革した。市瀬社長が考える「よいリーダーになれる人材」の特徴とは？（山櫻