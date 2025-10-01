ハウステンボスのアトラクションタウンにあるレストラン「チーズワーフ」そんな「チーズワーフ」にて、ハウステンボス秋のメニューとして、熊本県産カマンベールを使った「焼きカマンベールフォンデュ」が2025年9月19日(金)から11月3日(月)までの期間限定で提供中です。 ハウステンボス／チーズワーフ「焼きカマンベールフォンデュ」  価格：3,400円（1人前） ※ご注文は2名様より提供期間：2025年9月19日(金)〜202