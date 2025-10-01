ハウステンボスのアトラクションタウンにあるレストラン「チーズワーフ」

そんな「チーズワーフ」にて、ハウステンボス秋のメニューとして、熊本県産カマンベールを使った「焼きカマンベールフォンデュ」が2025年9月19日(金)から11月3日(月)までの期間限定で提供中です。

価格：3,400円（1人前） ※ご注文は2名様より

提供期間：2025年9月19日(金)〜2025年11月3日(月)

販売場所：ハウステンボス アトラクションタウン「チーズワーフ」

ハウステンボスで開催されている「秋のグルメ」イベントに合わせて、「チーズワーフ」に数量限定のスペシャルメニューが登場！

熊本県産のカマンベールチーズを丸ごとオーブンで焼き上げ、彩り豊かな食材と共にパエリア風に仕上げた、見た目も華やかなチーズフォンデュです。

心も身体も温まる、秋にぴったりの一品を、こだわりの具材とともに紹介します。

主役はとろりと焼き上げた「熊本県産カマンベール」

メニューの主役は、中央で存在感を放つ熊本県産のカマンベールチーズ。

オーブンで焼き上げることで、濃厚でクリーミーなチーズを絡めながらいただくことができます。

ミルクのコクと豊かな風味が、ほかの具材の味を一層引き立て、外側の皮もおいしい！

旨みを引き出す豪華な牛肉や海鮮

チーズフォンデュには、大ぶりな牛肉。

コク豊かなカマンベールとの相性もばっちりな具材です。

噛むほどにあふれるジューシーな肉汁と、とろとろのチーズの塩気が絶妙な組み合わせです。

ほかにも、ベーコンに加え、海老やホタテなど海鮮の具材も楽しめます。

添えられたパンは、溶けたチーズをたっぷりと染み込ませて味わうのがおすすめです。

彩り豊かな季節の野菜たち

フォンデュを彩るのは、ブロッコリーやパプリカ、かぼちゃ、じゃがいも、きのこといった色とりどりの野菜たち。

グリルすることで野菜本来の甘みがぐっと増しており、濃厚なチーズと合わせてもさっぱりといただけます。

特に、ほくほくに蒸されたじゃがいもとチーズの相性は抜群です。

とろとろの熱々チーズを囲んで、思い出に残る食事の時間を過ごせる2025年秋のおすすめメニュー！

秋のハウステンボスでしか味わえない、特別なチーズ料理をぜひ堪能してみてくださいね。

ハウステンボス チーズワーフで提供中の「焼きカマンベールフォンデュ」の紹介でした。

