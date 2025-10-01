とろーり焼き上げた「熊本県産カマンベール」！ハウステンボス／チーズワーフ「焼きカマンベールフォンデュ」
ハウステンボスのアトラクションタウンにあるレストラン「チーズワーフ」
そんな「チーズワーフ」にて、ハウステンボス秋のメニューとして、熊本県産カマンベールを使った「焼きカマンベールフォンデュ」が2025年9月19日(金)から11月3日(月)までの期間限定で提供中です。
ハウステンボス／チーズワーフ「焼きカマンベールフォンデュ」
価格：3,400円（1人前） ※ご注文は2名様より
提供期間：2025年9月19日(金)〜2025年11月3日(月)
販売場所：ハウステンボス アトラクションタウン「チーズワーフ」
ハウステンボスで開催されている「秋のグルメ」イベントに合わせて、「チーズワーフ」に数量限定のスペシャルメニューが登場！
熊本県産のカマンベールチーズを丸ごとオーブンで焼き上げ、彩り豊かな食材と共にパエリア風に仕上げた、見た目も華やかなチーズフォンデュです。
心も身体も温まる、秋にぴったりの一品を、こだわりの具材とともに紹介します。
主役はとろりと焼き上げた「熊本県産カマンベール」
メニューの主役は、中央で存在感を放つ熊本県産のカマンベールチーズ。
オーブンで焼き上げることで、濃厚でクリーミーなチーズを絡めながらいただくことができます。
ミルクのコクと豊かな風味が、ほかの具材の味を一層引き立て、外側の皮もおいしい！
旨みを引き出す豪華な牛肉や海鮮
チーズフォンデュには、大ぶりな牛肉。
コク豊かなカマンベールとの相性もばっちりな具材です。
噛むほどにあふれるジューシーな肉汁と、とろとろのチーズの塩気が絶妙な組み合わせです。
ほかにも、ベーコンに加え、海老やホタテなど海鮮の具材も楽しめます。
添えられたパンは、溶けたチーズをたっぷりと染み込ませて味わうのがおすすめです。
彩り豊かな季節の野菜たち
フォンデュを彩るのは、ブロッコリーやパプリカ、かぼちゃ、じゃがいも、きのこといった色とりどりの野菜たち。
グリルすることで野菜本来の甘みがぐっと増しており、濃厚なチーズと合わせてもさっぱりといただけます。
特に、ほくほくに蒸されたじゃがいもとチーズの相性は抜群です。
とろとろの熱々チーズを囲んで、思い出に残る食事の時間を過ごせる2025年秋のおすすめメニュー！
秋のハウステンボスでしか味わえない、特別なチーズ料理をぜひ堪能してみてくださいね。
ハウステンボス チーズワーフで提供中の「焼きカマンベールフォンデュ」の紹介でした。
昼はミッフィーたちのパレードも実施されるイベントを開催中です☆
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post とろーり焼き上げた「熊本県産カマンベール」！ハウステンボス／チーズワーフ「焼きカマンベールフォンデュ」 appeared first on Dtimes.