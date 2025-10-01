ヤクルト本社は、ヤクルト ビューティエンスの最高峰エイジングケア（年齢に応じた手入れのこと）ブランドである「パラビオ」シリーズから、ベースメイクを12月3日および来年2月27日にリニューアル発売する。「パラビオ」ベースメイクは、乳酸菌発酵技術と肌構造研究の知見を基に開発したエイジングケアもできる仕上化粧品。肌の構造に着目して生まれた、同社オリジナルの「ラメラ粒子」（保湿成分）を配合し、角質層のすみずみま