DeNAは松尾の成長に賭けた形だ(C)産経新聞社衝撃の一報から日々は過ぎていきますが、その「余波」は、まだまだ広がりを見せています。DeNAとソフトバンクとの間で成立した、山本祐大捕手と尾形崇斗投手、井上朋也内野手の「1対2トレード」です。5月12日の午前中に発表されると、特にDeNAファンの間からは「なぜ祐大が」との声が噴出。ベストナインやゴールデン・グラブ賞にも輝いた正捕手の「流出」に、様々な意見が飛び交う事