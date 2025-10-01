90年代のハイテクスニーカーブームをけん引した、Reebokの人気スニーカー「INSTAPUMP FURY」が誕生30周年。これを記念して、同じく1994年に日本で発売された初代「PlayStation」との特別コラボレーションモデルが登場します。初代プレイステーションをモチーフにしたデザインが特徴的で、国内での取り扱いはBEAMS限定。発売期間は10月24日から26日の3日間のみというレアなアイテムです。【その他の画像・さらに詳しい元の記事