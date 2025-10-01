「10月1日」。今日は何の日でしょう？答えは「香水の日」！2010（平成22）年に日本フレグランス協会によって制定されました。古代エジプトの時代から使用されていたと考えられている「香水」。香水などの香りで思い出が蘇るという経験がある人も少なくないのではないでしょうか。実は、ちゃんとした名前がついている現象なんです。一瞬で時間を巻き戻す魔法の1滴を見つけよう！日本フレグランス協会により2010（平成22）年に制定さ