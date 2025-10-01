10月1日は「香水の日」！　なぜ香りで記憶が蘇るのか

「10月1日」。今日は何の日でしょう？答えは「香水の日」！2010（平成22）年に日本フレグランス協会によって制定されました。古代エジプトの時代から使用されていたと考えられている「香水」。香水などの香りで思い出が蘇るという経験がある人も少なくないのではないでしょうか。実は、ちゃんとした名前がついている現象なんです。

一瞬で時間を巻き戻す魔法の1滴を見つけよう！

日本フレグランス協会により2010（平成22）年に制定された「香水の日」。ファッションの季節である秋であることと、新しい秋冬の洋服とともに香りも替えてほしいという思いから、この日に制定されました。

「香水」にまつわるエピソードと言えば、「ベッドでは何を着ていますか？」という記者の無粋な質問に、「シャネル N°5」と切り返したマリリン・モンローのインタビューが有名です。ジャスミンやローズ、イランイランなどフローラルの豊かな香りが魅力の「シャネル N°5」は、「永遠の女性らしさを表現する香り」として1921年の登場以来、今なお世界中の女性に愛され続けています。

クリスマスから年末にかけては、香水の新商品が多く並び、賑わいを見せます（PhotoAC）

香水の起源を紐解くと、古くは宗教的儀式のために焚かれていた「香の煙」が発祥とされていたり、古代エジプトのミイラの防腐、殺菌、保存に使用されていた香料から香水へと発展したという説があったり。またフランス・ルイ王朝時代には、お風呂に入っていない王族や貴族たちが臭いを消すために香水を使用したそう。時代によって「香り」の使われ方もさまざまです。

『産業教育機器システム便覧』（教育機器編集委員会編／日科技連出版社／1972年）によると、人間の五感による知覚の割合は、視覚83％、聴覚11％、嗅覚3．5％、触覚1．5％、味覚は1％。そのうちのたった3．5％の嗅覚だけが、食欲など本能的な行動や喜怒哀楽といった感情を司る脳の領域「大脳辺縁系」と結びついています。そして、この大脳辺縁系には、記憶を司る「海馬」も含まれているため、ある香りを嗅ぐと記憶がフラッシュバックしたり、特定の人物を思い出したりすることがある「プルースト効果」が生まれると言われています。

少し話は変わりますが、「香り」に関連する現象では、「青木まりこ現象」も有名です。これは、本屋さんに行くとトイレに行きたくなるという現象を『本の雑誌』（本の雑誌社／1985年）の読者欄に、青木まりこさん（ペンネーム）が投稿したことで名付けられた現象です。本の紙やインクに含まれる化学物質による匂いが原因の一つとして考えられています。

本屋さんに行くとトイレに行きたくなる現象には「青木まりこ現象」という名前が付いています Photo by Adobestock

10月、そろそろおしゃれにも力を入れたくなる季節。今年はあなたも自分を表現する香りを見つけてみてはいかがでしょう？

