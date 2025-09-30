博報堂生活総合研究所の調査によると、「同性の幼なじみがそのまま親友になる」ケースがZ世代で増えている。なぜ、今の若者は幼い頃の関係性が長く続くのか。『Z家族データが示す「若者と親」の近すぎる関係』（光文社新書）から、その実態を紹介する――。■Z世代は幼なじみがそのまま親友に本稿では、Z世代の幸せにとって欠かせない、大切な関係に注目します。「同性の幼なじみが、そのまま親友になっている」ケースの増加です