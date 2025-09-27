毎朝早起きを実現するには何をすればいいか。朝活コミュニティ「朝渋」代表の井上皓史さんは「朝5時起きを目指すなら、毎日22時に寝るために、夜の時間配分をしっかりと決めておくことが大切だ。私の場合、21時を過ぎたら部屋を間接照明にして眠気を促し、テレビパソコン、スマホなどにはいっさい触れない」という――。※本稿は、井上皓史『無敵の早起き』（三笠書房）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／bombuscre